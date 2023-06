Reprodução/Record - 01.06.2023 Erick Ricarte, Stephanie Gomes e Tiago Dionisio enfrentam berlinda em 'A Grande Conquista'





"A Grande Conquista" definiu a segunda zona de risco da mansão nesta quarta-feira (31). O jornalista Erick Ricarte, a influenciadora Stephanie Gomes e o humorista Tiago Dionisio disputam a berlinda com votos do público para quem deve continuar no reality show da Record.

Erick foi escolhido após uma votação da casa sobre qual dono deveria enfrentar a disputa, sendo que o segundo líder, Thiago Servo, teve menos votos. Já Stephanie caiu na zona de risco como a mais indicada pelos participantes, após a emissora exibir um vídeo em que ela aprece expressando a vontade de "desestabilizar emocionalmente" os donos .





A terceira vaga foi ocupada inicialmente por Faby Monarca, após a indicação conjunta dos donos. No entanto, a ex-Power Couple venceu a prova da virada e colocou Tiago no lugar dela na berlinda, pegando o humorista de surpresa.

Quem deve continuar no programa? Erick, Stephanie ou Tiago? Vote abaixo na enquete do iG Gente:

