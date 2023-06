Contraditória e egoísta, Jenifer irrita público em ‘Vai na Fé’

Contraditória

Jenifer Daiane começou a trama exibindo carisma ao passar por novas experiências na vida de universitária. A personalidade tímida logo foi se perdendo entre as descobertas da personagem, mas as atitudes não acompanharam o mesmo ritmo de amadurecimento. Em alguns momentos ela saiu em defesa de Sol (Sheron Menezzes), enquanto em outros criticou as posturas da mãe. Em certas ocasiões usava a religião para justificar ações, já em outras ignorava tal aspecto e tinha comportamentos impulsivos.