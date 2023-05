Pedido de desculpas

Como esperado, Stephanie acabou sendo a mais votada e ocupou a terceira vaga da zona de risco. No entanto, Ana Paula Almeida se diferenciou do comportamento das aliadas e pediu desculpas para os donos. A ex-paquita afirmou que é "péssima de estratégia" e explicou que, no vídeo, estava tentando entender as articulações da dupla. "Me sinto envergonhada", declarou.