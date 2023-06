Natália X Janielly

Antes do programa ao vivo com a prova da virada, Natália Deodato e Janielly Nogueira se desentenderam por conta de um pão preparado por Gabriel Roza. O ex-noivo de Bia Miranda fez o alimento para a ex-BBB, mas a irmã de Gil do Vigor achava que a fatia era reservada a ela. A divisão do alimento deu início a uma discussão e Deodato se irritou com os gritos e palavrões de Nogueira.