Reprodução/Rede Viva - 25.05.2023 Cláudia Tenório e Esdras De Lúcia se envolveram em polêmica em programa na Rede Viva





Cláudia Tenório se pronunciou sobre a recente polêmica com Esdras De Lúcia, que a acusou de destratá-lo durante um programa da Rede Vida . A apresentadora afirmou que foi "vítima de uma grande e profunda injustiça" e o chef de cozinha rebateu o posicionamento, lamentando a falta de um pedido de desculpas a ele.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Estou com o coração partido. Quando você se envolve em uma situação de injustiça, você sofre. Tenho doze anos apresentando o programa, todos que estão aqui, que já trabalharam comigo e que assistem, conhecem meu jeito de trabalhar, de agir. Procuro ser transparente com vocês e me esforço de forma imensurável para manter a mesma alegria de sempre. Tenho uma preocupação muito grande de levar até você o nosso melhor", afirmou na atração "Vida Melhor".





Tenório ainda pediu para os espectadores rezarem por ela: "Não quero aumentar as coisas, nem entrar em detalhes. Quero só pedir para você, como sempre peço quando passamos por um momento de desafio e também tenho feito por você sempre, reza por mim. Reze, compreenda, entendo, porque sou humana. O que Deus faz é através de mim, não que eu seja melhor que ninguém".





Esdras publicou um vídeo reagindo à declaração e citou a "cara de pau" da apresentadora. "Injusto mesmo é a maioria das emissoras dar espaço para pessoas como você, enquanto vários artistas como eu tem que aturar esses comportamentos ridículos. E o que eu gostaria que vocês realmente fizessem é refletir se vale a pena dar atenção, audiência, para esse tipo de gente. Querida, injustiça é o que acontece com todas as pessoas pretas nesse país, principalmente as mulheres", ressaltou.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Rede Vida, mais respeito com seus telespectadores, convidados e profissionais do audiovisual. Tenho certeza que se eles não tivessem medo de perder o emprego eles diriam quem essa pessoa realmente é. Pois recebi vários relatos de outros convidados do programa que também se sentiram mau com a postura da apresentadora", complementou.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.