Reprodução/ Instagram Eddy Jr sofreu racismo de vizinha

O Ministério Público denunciou à Justiça a aposentada Elizabeth Marrone e o filho dela por crime de ameaça após os ataques racistas contra o humorista Eddy Jr. Os dois foram gravados proferindo xingamentos preconceituosos ao artista do condomínio, na Barra Funda, zona oeste paulistana.

Leia também Laura Castro entrega ação da Disney para escolha da dubladora de Ariel

O artista mostrou nas redes sociais dele vídeos de Marrone o chamando de macaco. A aposentadoria ainda se negou a entrar no elevador ao lado de Eddy.

Um mÊs após o ataque, Marrone compareceu à Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância), onde alegou que chamou a vítima de macaco porque estava sob efeito de medicamentos.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Na denúncia, a promotora Maria Fernanda Balsalobre Pinto, do Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância do Ministério Público paulista, pediu que seja paga uma indenização mínima ao humorista. Ela ainda pede que se verique o atestado de sanidade mental da aposentada.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente