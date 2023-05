Reprodução/Globo - 25.05.2023 Ana Maria Braga faz homenagem a Tina Turner





Ana Maria Braga começou o "Mais Você" com uma homenagem à Tina Turner, que morreu nesta quarta-feira (24), aos 83 anos. A apresentadora iniciou o programa cantando "The Best" com Louro Mané e apareceu usando uma peruca similar ao cabelo pelo qual a cantora norte-americana ficou conhecida.



A comandante da atração matinal mencionou outros ícones da música brasileira que morreram recentemente. "A gente vai sentir falta de saber que ela está sorrindo e brilhando em algum lugar. Vai brilhar no céu agora, com Rita Lee, com esse povaréu que está indo embora. Já imaginou um encontro assim? Com Gal Costa", afirmou.





"A Rita Lee e ela daria uma dupla excelente. O setor musical do céu está bem servido", complementou o Louro. Ana ainda aproveitou a mensagem da manhã para comentar como os "ídolos merecem ser homenageados" e que ela encontrou uma maneira de "brincar com a alegria", usando a peruca na homenagem.

"Quando te chamarem de louco, lembre-se que os loucos fizeram a arca e os espertos fizeram o Titanic. Por isso me sinto muito a vontade, pode me chamar de doida, estou aqui fazendo arca, não Titanic", disse, entre risadas. Braga complementou falando da trajetória de Turner.



"Um furacão, como era chamada, porque era pura energia nos palcos, na vida. Uma mulher de muita atitude, fez da dor sua grande alavanca. Foi lá e venceu com sua voz, força e determinação. Apesar de ter sofrido todo tipo de violência e até tortura no casamento com Ike Turner, é esse o legado que ela deixa, um repertório com uma música melhor que a outra, um altíssimo astral. O mundo perde uma voz que será inesquecível", declarou.

