Reprodução/ Instagram Aline Wirley e Igor Rickli debocham e web vê indireta para Domitila

Na última quarta-feira (24), Igor Rickli postou um vídeo com Aline Wirley debochando do Festival de Cannes, que acontece até o dia 27 de maio na França. Internautas indicaram que o comentário foi uma indireta para Domitila. A miss e a atriz participaram do "BBB 23", onde foram rivais.

No vídeo, Igor grava Aline na casa deles no Rio de Janeiro e diz que eles chegaram em Cannes, depois ele cai na gargalhada. Internautas acreditaram que o casal tentou mandar uma indireta para Domitila Barros, que vai ser premiada como influenciadora global no evento.

"Bom dia, chegamos aqui em Cannes", disse Igor. "Daqui a pouco tem festival", completou Aline. "Você tá gostando do festival?", ironizou o ator.

A web repercutiu. "Como pode Aline e Igor terem se tornado tão insuportáveis e infantis, nem parece que eu gostava deles", disse uma usuária do Twitter.

Outra ainda disse: "Domitila: recebendo prêmio em Cannes. Igor e aline: em casa sem fazer nada já que não tem nem publi pra fazer". "Inveja define", comentou mais uma internauta.

🚨VEJA: Aline Wirley e Igor Rickli postam story debochando do Festival de Cannes, que acontece na França.



Internautas acreditam que o casal tentou debochar da Domitila Barros, que foi convidada para ser premiada como influenciadora global no Festival. pic.twitter.com/zqvhfbAUvC — Central Reality (@centralreality) May 24, 2023













