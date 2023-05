Reprodução / Rede Vida Esdras De Lúcia diz ter sido maltratado pela apresentadora Claudia Tenório

O chef de cozinha Esdras De Lúcia fez sérias acusações contra a apresentadora Claudia Tenório, do programa Vida Melhor, transmitido pela Rede Vida. Durante a edição desta terça-feira (23), o cozinheiro afirma ter sido tratado de maneira humilhante e desrespeitosa pela comunicadora em diversas ocasiões.

Diante desses episódios, Esdras decidiu expor sua insatisfação nas redes sociais. O chef compartilhou um desabafo emocionado e divulgou alguns trechos do programa no qual Claudia demonstra pouco interesse em ouvir as explicações sobre uma sobremesa que ele preparou.





“A apresentadora do programa queria me dar aula e foi uma sensação horrorosa. Ela não só queria me dar aula, como assim, ela não teve paciência nenhuma como ao vivo. Tipo a Patrícia Poeta e o Manoel Soares.”, comparou o cozinheiro.

Esdras se sentiu desrespeitado e afirmou que a apresentadora debochou dele ao vivo, deixando-o bastante abalado com a situação e acusou Claudia de racismo. “Se eu fosse branco, ela me trataria desse jeito?”





