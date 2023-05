Reprodução/Globo - 19.05.2023 Leniel Borel, pai Henry Borel, participou do 'Encontro com Patrícia Poeta'





Leniel Borel, pai de Henry Borel, participou do "Encontro com Patrícia Poeta" desta sexta-feira (19) e repercutiu o "Linha Direta" sobre o caso da morte do filho. O engenheiro lamentou a tentativa da equipe jurídica de Jairinho em tentar censurar a exibição do programa apresentado por Pedro Bial.

"A juíza do caso deu o direito de não transmitir o 'Linha Direta', isso é uma censura prévia, que o Brasil inteiro ficou consternado, a imprensa brasileira. Nunca antes foi visto isso. Por quê? Por que Jairo e Monique têm direito? E eu? E e meu filho, que são vítimas?", desabafou.





A decisão de liberar a atração foi de Gilmar Mendes , ministro do STF que apontou como a defesa de Jarinho teve "o claro propósito de censurar a exibição da matéria jornalística de evidente interesse público". Mendes também criticou a decisão da juíza Elizabeth Machado Louro ao "extrapolar os limites de suas funções judicantes".

O pai de Henry ainda afirmou estar "consternado" com a decisão do STF em soltar Monique Medeiros, ex-mulher de Leniel que responde em liberdade às acusações de estar envolvida no assassinato do filho. "Com todas as provas, com tudo que vimos juntos, a omissão, saber das torturas e nada a fazer. Com possibilidade de ter participado do ato do filho dela", pontuou.



"É muito difícil pedir justiça, lutar por justiça, provar o óbvio. Está tudo bem demonstrado, a materialidade do caso está muito concreta. E ainda assim você vê uma Justiça pró réu, as vítimas estão sendo anuladas no Brasil hoje. Estão esquecendo que existe uma criança assassinada. E só se fica discutindo o que Jairo e Monique tem de direitos", complementou.

Ontem, o #LinhaDireta reconstituiu o 'Caso Henry Borel' e o pai do menino, Leniel Borel, fala sobre a morte que comoveu o país em 2021 #Encontro pic.twitter.com/CtauIskCvZ — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 19, 2023





