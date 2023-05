Reprodução/ Globo Pai de Henry Borel contou sobre os últimos momentos com o filho no 'Linha Direta'

Na última quinta-feira (18), o "Linha Direto" exibiu detalhes da investigação do caso do Henry Borel, menino de 4 anos que morreu após ser espancado. O padrasto Jairinho, vereado do Rio de Janeiro, e a mãe Monique são os acusados de agredir a criança. O pai da vítima, Leniel Borel, deu um depoimento para Pedro Bial sobre os últimos momentos do filho e emocionou o público.

Leniel relatou que o último vídeo que ele fez de Henry é ele cantando a música católica "Mãezinha do céu". "Ele canta a música e ele coloca e a reação que eu tenho é gravar. É o último vídeo que meu filho deixa para mim", disse o pai com a voz trêmula.

"Impossível não chorar", comentou um usuário do Twitter. "Esse caso me deixa sem chão de fato, que a justiça seja feita por todas as nossas crianças", disse outro. Uma internauta ainda realtou: “Mãezinha eu quero te ver lá no céu” foi forte, me arrepiei toda".

