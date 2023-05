Demissão da Globo e política: Datena acumula polêmicas na carreira

Assédio

O jornalista foi acusado de assédio sexual pela repórter Bruna Drews, do Brasil Urgente, em 2019. A jornalista apontou que o apresentador descreveu como um "desperdício" o fato da colega se relacionar com outras mulheres, além de a constranger ao usar linguagem imprópria para expressar atração física por ela. Datena negou as acusações, frisando que elogiava a repórter pela "beleza e competência acima de tudo". No mesmo ano, Bruna afirmou que foi "induzida" a voltar atrás com a denúncia e que o caso foi arquivado sem investigações.