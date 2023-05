Reprodução/Record - 19.05.2023 Dicesar foi eliminado de 'A Grande Conquista'





"A Grande Conquista" entrou em uma nova fase nesta quinta-feira (18) e Dicesar ficou de fora do grupo votado para integrar a mansão. A eliminação do ex-BBB do reality da Record decepcionou espectadores, que deixaram o nome do maquiador de 56 anos entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Dicesar teve 4.06% dos votos para continuar no programa e internautas lamentaram que a saída do jogo aconteceu por pouco, já que Janielly Nogueira garantiu a última vaga com 4.32%. Vale ressaltar que os mais votados para integrar a mansão foram Gabriel Roza (14.02%), Sandra Melquiades (13.46%) e Natália Deodato (10.12%).







Os outros participantes permaneceram no reality foram Thiago Servo (9.78%), Gyselle Soares (7.97%), Tiago Dionisio (7.36%), Medrado (6.50%) e Erick Ricarte (4.58%). No programa ao vivo, o ex-BBB apareceu chorando enquanto reagia ao discurso de eliminação de Mariana Rios.

"Fiquei com muita dó do Dicesar, merecia ter entrado", comentou um internauta. "Estou triste pelo Dicesar. Ele foi um dos grandes nomes da história do 'BBB'. Acho que renderia depois de tantos anos. Uma pena não ter entrado", avaliou outro. "Achei que o Dicesar entraria. Uma pena", lamentou mais um.

Entre os comentários, espectadores ainda pediram uma vaga para o ex-BBB em "A Fazenda 15". "Dicesar chorando, que dor gente. [Rodrigo] Carelli, faça acontecer a ida dele para 'A Fazenda 15', é o mínimo", pediu uma pessoa ao diretor de realities da Record.

"Ele merece muito uma vaga na Fazenda. Por favor, Carelli", escreveu outra. A frase "Dicesar na Fazenda" também foi repetida entre internautas que lamentaram a eliminação do maquiador.

