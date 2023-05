Reprodução/Globo - 12.05.2023 Giovanna Antonelli e Tainá Müller interpretaram casal na novela 'Em Família'





Tainá Müller lamentou uma recente polêmica de "Vai na Fé", novela que foi criticada nas redes sociais após ter um beijo entre mulheres cortado pela Globo . A atriz relembrou os bastidores de quando interpretou um casal com Giovanna Anonelli em "Em Família" e contou que a produção cronometrava o beijo com a atriz na trama de 2014.

"Na nossa época o beijo era cronometrado. Tinha que contar '1, 2, 3' e não abrir a boca para beijar. Sofri muito com essa história na época de 'Clarina' [Clara e Marina, personagens das atrizes]. Achava um absurdo, na real. Entendo que o Brasil é um país conservador, mas não normalizar o afeto entre duas pessoas do mesmo sexo só faz a manutenção do preconceito", afirmou no Twitter, nesta sexta-feira (12).

— Tainá Müller (@tainamuller) May 12, 2023





Müller relatou que ficou "muito triste de saber que em 2023 ainda há censura de um beijo de duas mulheres". "O Brasil é difícil para comunidade LGBTQIAP+. Me solidarizo [...] E parece que não é só aqui: na França, onde está passando 'Em Família' também cortaram o beijo de Clara e Marina. Depois tem gente que questiona o 'dia da visibilidade lésbica'", escreveu.





"E a pergunta que faço a mim mesma desde 2014: qual é o problema de um beijo? Ou melhor, o problema não está nos beijos, está em quem se incomoda em ver um beijo. 'Ah, mas as crianças...'. Então corta todos os beijos, hétero também. Tem coisas que não dá para voltar atrás", complementou.

Tainá ainda falou da experiência com o próprio filho, Martin, fruto do casamento com o marido, Henrique Sauer. "O meu filho nunca um dia sequer questionou o beijo de casais de amigos homoafetivos que frequentam minha casa. Ele tem amigo com duas mães, dois pais. Acho que ele vai se chocar em saber que o tempo todo isso era um tabu na sociedade que cresceu", comentou.

"Aliás, quando ele conheceu o Aqualien grávido, já sabia que se tratava de um homem trans. Tudo aconteceu absolutamente normal e o hoje ele sempre acrescenta na fala: mulheres engravidam e homens trans também. Pronto. Vida que segue", concluiu.

