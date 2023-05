Reprodução/Instagram - 12.05.2023 Astrid Fontenelle fez tatuagem em homenagem a Rita Lee





Astrid Fonetenelle decidiu homenagear Rita Lee com uma tatuagem e mostrou o resultado nas redes sociais, nesta quinta-feira (11). A apresentadora registrou no corpo o mesmo desenho que a cantora tinha na mão, uma estrela de sete pontas.

A comandante do "Saia Justa" tinha uma relação próxima com a artista, que faleceu na última segunda-feira (8). Astrid contou que Rita havia a convidado para fazer o mesmo desenho quando realizou a tatuagem, mas a apresentadora contou que "amarelou" no dia.





"Minha mais nova tatuagem, uma estrela de sete pontas, em homenagem à Rita Lee. Lá atrás, Rita me disse que queria fazer essa estrela, me convidou para fazermos juntas. Eu amarelei. Hoje ela está aqui. Um símbolo bem importante pro cristianismo (representa a perfeição de Deus) e do judaísmo (os sete dias da criação do mundo)", afirmou no Instagram.

"A minha a partir de hoje será meu ponto de luz e conexão com o Sagrado. E de novo, obrigada Rita por tanto", complementou. Confira abaixo resultado da tatuagem:





