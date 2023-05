Reprodução/TV Globo Globo corta beijo de Clara e Helena em 'Vai na Fé' e gera revolta na web

Uma atitude da TV Globo gerou revolta nas redes sociais durante a transmissão da novela 'Vai na Fé'. No resumo da trama, estava previsto um beijo entre Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman) na quarta-feira (10). Ansiosos, os fãs assistiram à cena, porém, foram surpreendidos com um corte.





Rapidamente, o público usou o Twitter para mobilizar a reclamação contra a emissora. 'Queremos Beijo Clarena' entrou para os assuntos mais comentados da plataforma.

O primeiro beijo Clarena NÃO veio aí 💔 #VaiNaFe pic.twitter.com/pwwweG3cDq — lesbocine (@lesbocine) May 10, 2023





Nos comentários, os telespectadores notaram que a cena foi certamente cortada, já que Clara fica com as mãos nos lábios após clima entre as duas. Eles ainda apontaram a falha da Globo com a representatividade das personagens.

é justo que façam barulho, eles soltaram nota, colocaram o beijo no resumo, a mais de 2 semanas. foi um desrespeito o que fizeram com o público lgbt que esperam uma representatividade. em 2023 estamos andando pra trás então cobrem a @tvglobo !



QUEREMOS BEIJO CLARENA pic.twitter.com/nIBVvqwCo4 — malu (@twitamaria) May 10, 2023













Até quando vamos ser submetidos a essa humilhação para termos nossas histórias retratadas na tv? Vai Na Fé chegou com uma proposta que clarena iria revolucionar as histórias de amores homoafetivos na tv aberta, mas na primeira oportunidade eles censuram.



QUEREMOS BEIJO CLARENA pic.twitter.com/uDGMfOcVPm — Acervo Clarena (@acervoclarena) May 10, 2023









as atrizes não mereciam, os fãs não mereciam, as diretoras, equipe de produção, roteiristas.. a palavra é DESRESPEITO com todo mundo QUEREMOS BEIJO CLARENA — line. (@mundinhoclarena) May 10, 2023





Eu fico tão desanimada em assistir a novela sabendo q só queriam audiência em cima da gnt, mas tipo as atrizes se esforçaram para fazer as cenas sem contar toda a equipe que trabalha duro pra simplesmente cortarem uma cena como se não fosse nada dms



QUEREMOS BEIJO CLARENA — Lud 🌜 (@souxzalud) May 10, 2023





