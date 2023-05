Reprodução/Record - 09.05.2023 Briga marcou manhã em 'A Grande Conquista'





Após uma estreia marcada por uma briga generalizada , "A Grande Conquista" contou com mais confusão na manhã desta terça-feira (9). Na casa laranja, a mais ocupada na Vila, participantes discutiram por conta da divisão de camas e o desentendimento quase resultou em agressão.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

As moradoras Rayana Diniz e Niick Donato começaram a discussão pelo uso de uma das cinco camas disponíveis para um total de 32 pessoas. "Está incomodada? Vai me tirar de lá? Não tem nomes nas camas, se estiver incomodada, me tire de lá. Se não vai tirar, cale a boca", disse Niick.





"Você está falando que quem quer conforto fica em casa? Então você deveria ter ficado em casa", rebateu Rayana. As duas continuaram brigando entre gritos e foram seguraras enquanto se aproximavam, quase se agredindo no segundo dia de confinamento no reality da Record.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Diniz e Donato continuaram discutindo após se afastarem, enquanto outros moradores reclamavam da gritaria na casa. Confira trechos da confusão abaixo:

Foi aqui que pediram café com treta? 😬🔥



Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista : https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/7PSNvQujiA — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 9, 2023





EITA! O clima esquentou mesmo lá na Casa Laranja. 😮



Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista : https://t.co/UpWImxTg1v pic.twitter.com/HQE1Snu6xG — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 9, 2023









Quem são vocês nessa treta? Aqueles que gritam e partem para cima ou aqueles que só querem dormir? 😅💥



Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista : https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/ImmiQPm5M2 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 9, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.