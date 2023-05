Reprodução/Globo - 09.05.2023 Barbara Reis interpreta Aline em 'Terra e Paixão'





A atriz Barbara Reis roubou a cena na estreia de "Terra e Paixão", nova novela das nove que teve o primeiro capítulo exibido nesta segunda-feira (8). A intérprete da protagonista Aline teve a atuação elogiada por espectadores nas redes sociais, onde a trama inédita de Walcyr Carrasco ficou entre os assuntos mais comentados do público.

Aline foi apresentada como uma professora que teve a vida transformada após a morte do marido, assassinado por grileiros em uma tentativa de invasão de terras. O episódio inicial da novela mostra a personagem de Reis lidando com o luto enquanto cria o filho e busca prosperar os negócios da fazenda, enquanto enfrenta atritos com o poderoso agricultor Antônio La Selva (Tony Ramos).





Os monólogos e a interpretação de Barbara chamou a atenção de internautas, que elogiaram a atriz na estreia da novela e ainda compararam com críticas a trama anterior de Gloria Perez. "Já estava mal-acostumado com as atuações fracas em 'Travessia'. Daí vem a Barbara Reis e mostra o que é atuar", afirmou uma pessoa no Twitter.

"'Terra e Paixão' vai ter trabalho. 'Travessia' matou não só a audiência, mas a vontade das pessoas de darem uma chance a novela das nove. Vai ser trabalho de formiga, como 'Vai na Fé' vem fazendo no horário das sete. Dito isto: Bárbara Reis é uma potência de atriz. Muito segura", opinou outro usuário.

Confira abaixo as reações na íntegra:

"Ninguém tira essa terra de mim. inguem vai me vencer, ninguem vai tirar o que é meu.Pela planta que cresce, pela seiva que brota, por essa terra sagrada...Eu vou ficar e eu vou vencer." (Aline)



Barbara Reis impecável fechando a estreia. #TerraEPaixão pic.twitter.com/Jwz7QB4zNI — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 9, 2023





Bárbara Reis é boa demais. Fazer monólogo na TV falando ao léu é dificílimo. E ela faz com maestria. #TerraEPaixão — Dantas (@Dantinhas) May 9, 2023





Barbara Reis artista demais



Que monólogo lindo e com um toque de Chocolate Com Pimenta #TerraEPaixão pic.twitter.com/hre3IIaKUf — José| FAN ACCOUNT (@JoseF3lipe) May 9, 2023





#TerraEPaixão vai ter trabalho. Travessia matou não só a audiência, mas a vontade das pessoas de darem uma chance a novela das nove. Vai ser trabalho de formiga, como Vai na Fé vem fazendo no horário das sete. Dito isto: Bárbara Reis é uma potência de atriz. Muito segura. — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) May 9, 2023





já tava mal acostumado com as atuações fracas em travessia, daí vem a bárbara reis e mostra o que é atuar!!!! #TerraEPaixão pic.twitter.com/bBaQy1lQrZ — matheus (@whomath) May 9, 2023

















