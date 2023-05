Reprodução/Instagram - 09.05.2023 Cantor Falcão Vaqueiro sofreu grave acidente de moto





Cleiton Anderson Martins, conhecido como Falcão Vaqueiro, sofreu um grave acidente de moto em Santarém, cidade no Pará. O caso ocorreu no último domingo (7) e o cantor de forró teve uma perna amputada.



As informações foram confirmadas nas redes sociais do artista, onde família e amigos se mobilizam para pedir doações de sangue, já que ele perdeu muito sangue com o acidente. Em um boletim de saúde recente, familiares afirmaram que Falcão "se encontra em um estado delicado".





"O acidente foi bastante grave, ele está internado na UTI, intubado. Mas está reagindo às medicações, isso é um sinal positivo de que está tudo bem, de que ele vai sair dessa. Ele é uma pessoa jovem, então estamos em oração para que ele consiga. A saturação dele está ótima, a pressão normal", afirmou a postagem no Instagram do cantor.

A publicação também trazia um pedido de orações para Cleiton e ainda informava que o cantor de 31 anos passará por uma tomografia para checar o tórax e se ele teve lesões cerebrais com o acidente, antes de acordá-lo da intubação.





