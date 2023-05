'A Grande Conquista' tem briga generalizada e Carelli incentivando caos

Vila

Os integrantes da Vila participaram de um sorteio para descobrir em qual casa passariam a fase inicial do confinamento em Itapecerica da Serra. Alguns nomes conhecidos aparecem entre o grupo de mais de 60 anônimos, como as ex-"BBBs" Natália Deodato e Gizelly Soares, Sandra Melquiades (mãe do campeão de "A Fazenda", Rico), as ex-peoas Lary Bottino e Medrado, Janielly Nogueira (irmã do ex-"BBB" Gil do Vigor, entre outros.