A eliminação de Arturo Carmona do "La Casa de Los Famosos" repercutiu não só entre os espectadores do reality gringo, como entre os brasileiros que acompanharam Dania Mendez no intercâmbio do "BBB 23". A saída do ator do programa acontece em meio a polêmicas com a mexicana e foi celebrada por brasileiros nas redes sociais.

As comemorações dos espectadores nacionais do "BBB" ocorre diante do posicionamento de Arturo sobre os assédios que Dania sofreu no reality brasileiro. A influenciadora mexicana viveu um affair com o ator no "LCDLF" e ao voltar à atração após o intercâmbio, Carmona afirmou que ela "cedeu" no caso de assédio de Cara de Sapato .





"Você sentou nas pernas dele e uma coisa leva a outra, mesmo que não seja sua intenção", afirmou Arturo, virando alvo de críticas nas redes sociais. Os comentários negativos agora se misturam com as celebrações sobre a eliminação do reality.

"O tombo! Brasileiros fazendo historia até la fora", afirmou uma pessoa no Twitter. "Vencemos, Brasil. Agora vamos fazer Dania campeã do programa", comentou outra, sugerindo a influência dos brasileiros na votação para eliminar o ator.

E não se meta mais com a Dania!! — Dani Carnavale 👑🦋💳 (@carnavale_dani) March 21, 2023





eu fico triste com uma notícia dessas 🎆🎆🎆🎆🎆 pic.twitter.com/G858RsA4mQ — @victoria_rill (@victoriarill1) March 21, 2023





