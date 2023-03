Reprodução/Instagram Kakau Orphao e a filha, Bruna Griphao





Kakau Barra, pai da atriz Bruna Griphao, usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (21) para defender a filha das acusações de racismo no "BBB 23". A sister foi acusada de cometer racismo ao chamar Fred Nicácio de "urubu de luto" e o parente da participante opinou que ela "virou o alvo perfeito" para o cancelamento na web.

"Desde que começou o jogo (BBB 23), notei um movimento para usar causas nobres e representatividade em proveito próprio, ou como estratégia de alguns participantes e seus times aqui fora. No decorrer, já foram inúmeras tentativas de desvirtuar falas, descontextualizar e cancelar a Bruna! Ela virou o alvo perfeito dos oportunistas de plantão", afirmou nos stories do Instagram.





"As mesmas falas foram ditas por outros participantes e não foram descontextualizadas! A minha cruzada agora é contra os militantes oportunistas. Imputar ou associar crime de racismo a outro sem ter base é crime", complementou o pai da sister, que ainda prometeu tomar medidas judiciais para lidar com as acusações contra a atriz.

"Vou buscar na justiça cível e criminal a responsabilização desses oportunistas. Bruna está em um jogo que vale milhões, e pessoas usam desse expediente para atacar a imagem e a dignidade dela. Aqui, não mais. A partir de agora, irei lutar para provar que internet não é terra sem lei", concluiu.

