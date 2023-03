Reprodução/Telemundo - 20.03.2023 Dania Mendez e Arturo Carmona participam do La Casa de Los Famosos





O caso de assédio de Cara de Sapato e MC Guimê contra Dania Mendez no "BBB 23" foi abordado no "La Casa de Los Famosos". A participante do intercâmbio conversou com os colegas de confinamento do reality gringo e Arturo Carmona acusou a mexicana de "ceder" na situação com o lutador.



Dania viveu um romance com Arturo antes de participar do programa brasileiro e gerou incômodo do ator mexicano, quando ele a viu sentada no colo de Sapato em uma festa do "Big Brother Brasil". No bate-papo recente com Mendez, Carmona ressaltou que "nada justifica" o assédio, mas apontou que as atitudes da colega influenciaram o assédio.





"Você cedeu. Você sentou nas pernas dele e uma coisa leva a outra, mesmo que não seja sua intenção", afirmou Arturo. Dania rebateu a declaração do ator: "Eu tampouco me insinuei. Você sabe como sou, isso não quer dizer nada".

Arturo para Dania: "Nada justifica o que aconteceu, mas você cedeu, você sentou nas pernas dele e uma coisa leva a outra” #BBB23



pic.twitter.com/NsUnz18U3N — CHOQUEI (@choquei) March 20, 2023





Em outra conversa no "La Casa de Los Famosos", o mexicano se mostrou incomodado com os comentários de Dania sobre a participação no "BBB 23". Arturo ameaçou desistir do programa gringo caso a mexicana continue falando do assunto.

O Arturo falando que se a Dania continuar falando do Brasil ele vai se retirar do programa.



ELE NÃO ESTÁ SUPORTANDO VER A DANIA FELIZ. Eu to com asco desse cara, #ForaCarmona ! #LCDLF3 #BBB23 pic.twitter.com/tNIHYbrr9O — emer (@emerzou) March 20, 2023





