BBB 23: noite tem falas polêmicas de Fred e Aline questionando racismo

'Não é minha galera'

Fred Desimpedidos entrou no quarto deserto e deu início à série de falas polêmicas na madrugada. O influenciador mostrou desânimo com o jogo, expressando que não tem o forte desejo de continuar no reality, e avaliou o grupo com quem convive "não é minha galera". "Se não for para mim, esses 'Big Brother' não estiver na minha 'vibe', não for do meu 'bagulho', deixa quieto [...] Cheguei no meu limite, não ter nada para fazer na grande parte dos dias está me matando e mais do que isso, ver o tempo passar do meu filho lá fora", avaliou.