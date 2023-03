Reprodução/Globo - 20.03.2023 Domitila Barros, Fred Desimpedidos e Gabriel Santana estão no paredão do 'BBB 23'





O décimo paredão do "BBB 23" terá o resultado divulgado nesta terça-feira (21) e um brother lidera as chances de deixar a casa mais vigiada do Brasil. A disputa da berlinda está entre Domitila Barros, Fred Desimpedidos e Gabriel Santana.

A enquete do iG Gente aponta que Fred será eliminado com uma alta porcentagem, de 68,4%, segundo a parcial das 6h. Forte rival do influenciador, a miss Alemanha segue em segundo lugar, com 23,9% dos votos, enquanto o ator considerado como "planta" da casa apresenta apenas 7,6% de chances de sair.

Reprodução/Twitter/iG - 21.03.2023 Domitila, Fred e Gabriel Santana estão no paredão do 'BBB 23'









A possível eliminação de Fred aconteceria em meio a novas atitudes em que o brother "sabonetou" no confinamento. No jogo da discórdia desta segunda-feira (20), o influenciador gerou irritação de Tadeu Schmidt ao não querer se posicionar, levando uma bronca ao vivo do apresentador.





Vale lembrar que o participante que se despedir do jogo nesta noite ainda terá uma chance de voltar ao "BBB 23". Isso porque ele se juntará a nove eliminados na "Casa do Reencontro" e disputará uma das duas vagas para retornar ao reality em uma repescagem, na próxima quinta-feira (23).

Vote abaixo na enquete do iG Gente:

