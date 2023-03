Reprodução/Globo - 16.03.2023 MC Guimê é acusado de assédio contra Dania Mendez no 'BBB 23'





Após deixar o "La Casa de Los Famosos" para participar do intercâmbio de realities, Dania Mendez participou da primeira festa no "BBB 23", na madrugada desta quinta-feira (16). Experiências da mexicana na ocasião repercutiram nas redes sociais e espectadores acusaram MC Guimê de assediá-la , após resgatarem trechos em que o brother aparece passando a mão no corpo dela.

O episódio foi comentado por Lexa, esposa do cantor, que expressou não estar bem com a situação e recebeu o apoio da mãe . Julio Hernandez, membro da equipe das redes sociais de Dania, também se pronunciou sobe o caso pelo Instagram e repudiou a atitude do MC.





Pelos stories do Instagram, Julio compartilhou o vídeo em que Guimê aparece passando a mão nas costas e nas nádegas de Mendez. Ao notar o contato do funkeiro, a mexicana logo tenta tirar a mão dele do corpo e se afasta.

"Qual o problema dele? É o típico homem que abusa da simpatia e boas vibrações de uma mulher. Que bom que ela o parou e esclareceu a amizade", comentou Hernandez nos stories do Instagram.

Olha o que o irmão da Dânia postou no Instagram 👀 que vergonha pic.twitter.com/i2M7rTK0rq — yo soy yo M🤟🏼🇲🇽VIVA GUSKEY🔗♥️ (@eusoueuMeire2) March 16, 2023





