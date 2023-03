Reprodução/Globo - 02.03.2023 Ana Maria Braga propôs dinâmica do 'Big Brother' gringo no 'Mais Você'





Uma dinâmica do "Big Brother" da Bélgica viralizou recentemente nas redes sociais e Ana Maria Braga decidiu reproduzir a cena no "Mais Você" desta quinta-feira (2). A proposta exigiu que todos do estúdio ficassem "congelados", enquanto algo especial para um deles entrasse no local.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

No caso do programa da Globo, uma funcionária foi surpreendida com a presença do cachorro e não pôde se mexer até a liberação da apresentadora. Ana Maria tentou interagir com Lola, cadela que andava pelo espaço assustada, sem conhecer conseguir identificar a dona entre as várias pessoas nos bastidores.





"Vocês esconderam a dona do cachorro lá no fim do mundo. Ela não vai vir, não me conhece, nunca me viu. Olha a cara da dona da cachorra [...] Deixa eu liberar a dona, como a gente não é o 'BBB'. Vem cá, Aline, pelo amor de Deus", disse a comandante do "Mais Você", após tentar interagir com o cão.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Aline, dona de Lola, se emocionou enquanto estava imobilizada acompanhando a cadela no estúdio e depois explicou que não sabia da dinâmica. "Que palhaçada, né Lola", brincou enquanto interagia com o cão ao encontrá-lo.

"Muito cruel, angustiante. Ela ficou assustada, queria pegar ela", descreveu a mulher sobre o episódio surpresa. Confira abaixo a cena reproduzida:





"Aline, pelo amor de Deus!" A reação da cachorrinha com a dona 🥺 #MaisVocê pic.twitter.com/d7th7lCt8d — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 2, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.