Freeze! Big Brother gringo entrega dinâmicas que chocam o público

Big Brother Austrália

Na edição de 2021 do "Big Brother Austrália", o reality apresentou "a semana do botão vermelho", que consistia em um grande botão que ficava no gramado e sempre que um alerta tocava os brother tinham que correr para apertá-lo. Assim como no Brasil, há o participante que gosta de causar, e o nome era Daniel Hayes, que precisava fingir que o chão era lava por 24h e não podia pisar no chão, senão a casa inteira seria punida. O brother desrespeitou o jogo e fez com que os brothers ficassem em uma piscina em um frio de -7º enquanto ele contava até mil, e para piorar, o brother passou a contar os números de meio em meio para demorar mais.