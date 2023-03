Reprodução/Instagram - 26.01.2023 Luana Piovani vive polêmica com o ex-marido, Pedro Scooby





Luana Piovani usou as redes sociais nesta quinta-feira (2) para rebater uma declaração do advogado de Pedro Scooby, ex-marido com quem enfrenta uma briga na justiça . A atriz contestou uma postagem em que Flávio Bastos nega que o ex-"BBB" tenha incluído no processo "fotos comprometedoras da ex-companheira".

Piovani expressou indignação na publicação do Instagram e teve o comentário apagado, mas decidiu compartilhar um print da declaração pelos stories. "Mentira. Tem foto minha pelada no processo, sim", afirmou.





A atriz explicou que não registrou as fotos anexadas no processo por achar que chegaria a um consenso com o pai dos três filhos, Bem, Liz e Dom. "Só não fotografei ainda porque tínhamos um trato de tentar um acordo de paz. Quanta mentira, meu Deus. E vocês nem se envergonham?", complementou.

Entre as publicações recentes sobre o caso, Luana também publicou a foto de uma cartela de remédio e sugeriu: "Será que usariam essa foto para dizer que não tenho condições de criar meus filhos? A falta de ética está tão grande que podem até dizer que sou desequilibrada".

