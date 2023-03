Reprodução/ Instagram/ Facebook Primo Rico e Camila Ferreira

Na última quarta-feira (1), Maíra Cardi anunciou um novo relacionamento após o término com Arthur Aguiar. A influencer está namorando Thiago Nigro, o Primo Rico. O youtuber e influencer de finanças é recém-separado de Camila Ferreira construíram, com quem teve uma relação de anos, que terminou há cerca de um mês. Com a ex, Thiago contruiu um patrimônio milionário, sendo, inclusive, sócios em algumas empresas.

Um dos bens mais caros do ex-casal é uma mansão que tinham juntos em Alphaville, São Paulo, no valor de R$ 15 milhões. Atualmente, Camila está morando no local, que jpa foi mostrado no canal do Youtube do Primo Rico.

O que mais impressiona no imóvel é a extensa área de lazer, com piscina, churrasqueira e área verde. Além disso, a parte de fora tem o que foi chamado por Thiago como "cantinho marshmallow". Nele, há um imenso sofá com uma lareira elétrica no meio, dentro de uma espécie de gazebo, todo envidraçado.

A mansão foi construída e reformada com uma estética mais moderna, com paredes texturizadas com cimento queimado e envidraçada em lugares como o escritório de Nigro, onde ele gravava os vídeos dele.

