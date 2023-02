Reprodução/Globo - 14.02.2023 Luiza Zveiter e Ana Maria Braga se divertem no 'Mais Você'





Após ter uma crise de riso com uma receita de linguiça "muito sexy" , Ana Maria Braga voltou a cair na risada no "Mais Você" desta terça-feira (14). A apresentadora conversava com Luiza Zveiter quando a repórter fez um pedido inusitado para a comandante do programa matinal, chocando até Louro Mané.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Após dar dicas de segurança para curtir o Carnaval, a repórter questionou: "Hoje é Valentine's Day e já fiquei mais triste. Será que vou arrumar alguém? Será que dançando assim arrumo alguém?". O sucessor de Louro José expressou confiança enquanto Luiza dançava "Zona de Perigo", de Leo Santana: "Desse Carnaval não passa, estou na fé".





"Estão dizendo que se você sair com esse abacaxi, vai arrumar um melão", comentou Ana Maria, se referindo ao óculos no formato da fruta que Zveiter utilizava. "Quero arrumar uma berinjela, Ana Maria", respondeu a repórter, entre risadas compartilhadas.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Ainda bem que foi a berinjela, poderia ser pior", reagiu a apresentadora. Chocado com a resposta, Louro deu uma "bronca" na dupla: "Oloco. São 10h49. Pode parar com isso. Vai ficar igual o lombo [receita 'sexy' com linguiça] da semana passada, vai dar problema".

EU QUERO ARRUMAR UMA BERINJELA, ANA MARIA!!!! pic.twitter.com/qoo3qTOPsz — Dudu Guimarães (@Dudu) February 14, 2023

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.