A novela "Vai na Fé" contou com uma tragédia no capítulo desta segunda-feira (14). Carlão, interpretado por Che Moais, sofreu um acidente enquanto dirigia um caminhão e não vai sobreviver nos próximos capítulos da trama das sete. O episódio repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões.



O marido da protagonista Sol (Sheron Menezzes) começou na novela com críticas do público, pelo comportamento machista com a família. No entanto, a evolução ao longo dos capítulos exibiu novas faces do personagem e cativou os espectadores, que lamentaram o fato de ele ser vítima dessa tragédia.







No Twitter, a trama ficou entre os assuntos mais comentados, com opiniões sobre o destino de Carlão na história. "O Carlão não merecia morrer, ele é tão bom pai para as meninas e evoluiu tanto como personagem", avaliou uma pessoa.



"Que cena triste. O Carlão não merecia isso", concordou outra. "Não aceitei essa morte", pontuou mais uma. "Xinguei horrores o Carlão no início, mas ele estava tentando. O personagem evoluiu tanto, já estava simpatizando com o querido, não merecia isso", ponderou outra.

Apesar da tristeza com a tragédia, a autora Rosane Svartman também foi elogiada pela decisão. "Carlão começou a novela odiado pelo machismo e conservadorismo, mas todas as suas fragilidades e humanidades foram expostas aos poucos, em um trabalho primoroso de construção de personagem. Até vir uma tragédia e o público chorar com a morte dele. Rosane é fo**", analisou Sérgio Santos.

"Que capítulo bem construído até o momento crucial da morte do Carlão, que novela bem desenvolvida", julgou um usuário. "Que novela extraordinária, que gancho", pontuou outro. O acidente de Carlão aconteceu ao som da música “Deus Cuida de Mim”, de Kleber Lucas. Confira abaixo a cena:



aí não vou superar esse gancho nunca 😭 a duda mandando foto pro carlão me quebra demais e o louvor na trilha deixou a cena ainda mais emocionante!! #VaiNaFé é tão perfeita mds fico perplexa pic.twitter.com/IF1NhPzXt1 — bru secco moura (@worldsecco) February 14, 2023





