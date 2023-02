Jeniffer Dias

A atriz de "Rensga Hits" foi sequestrada enquanto voltava de um ensaio de Carnaval no Rio de Janeiro, no início de fevereiro. Em entrevista ao "Encontro com Patrícia Poeta", a esposa do humorista Yuri Marçal contou que os sequestradores a ameaçaram até conseguir as senhas para realizar transações financeiras. Ao ser deixada em um local desconhecido pelos criminosos, Jeniffer relatou o desespero pelas pessoas ao redor não acreditarem no crime.