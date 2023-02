Reprodução/ Globo Erika Januza

Nesta terça-feira (14), Erika Januza esteve no "Encontro com Patrícia Poeta". No programa, a atriz, que desfila no Carnaval como Rainha de Bateria da Viradouro, contou sobre as simpatias que adota antes de entrar na avenida.

Erika afirmou que costumar recorrer às simpatias para várias situações da vida. "Eu tenho muita coisa de pé direito, tapar umbigo, medalinha, água benta e oração. Eu rezo um pai nosso antes de começar", contou ela.

A atriz ainda comentou sobre os ensaios técnicos. Erika Januza definiu o momento como o "mais alegre da semana". A atriz, então, pontuou a importância de ir ensaiar com a bateria.

"A minha principal preparação [para o Carnaval] é ir aos ensaios. Sou uma Rainha que sempre estou lá. Essa batida de estar junto com a bateria já me dá o condicionamento que eu preciso no dia porque eu já estou com eles", detalhou.

