Reprodução/Globo - 09.02.2023 Ana Maria Braga teve crise de riso com receita no 'Mais Você'





Ana Maria Braga protagonizou uma crise de riso no "Mais Você desta quinta-feira (9), enquanto preparava uma receita de lombo suíno. A apresentadora caiu na risada enquanto tentava colocar uma linguiça na carne e comentava a "lubrificação" do alimento.

"Caso ainda a linguiça fique com uma certa dificuldade de entrar aqui, você pode ajudar fazendo uns cortes dentro [do lombo] com a faca, porque você corre o risco de a linguiça não querer passar para o outro lado, porque não tem muita lubrificação", finalizou a explicação enquanto ria.





Ana Maria seguiu desconcentrada com a receita e fez com que as cozinheiras no local também rissem com os comentários dela. "Mas com jeitinho [entra], mesmo sem manteiga. Estão me dizendo aqui que tem linguiça mais fina. Tem linguiça de todo o jeito, fina, grossa, cada uma ganha uma na vida, para enfiar. Estamos com nosso lombo devidamente 'linguiçados' [...] Muito sexy esse negócio", disse na ocasião.

Confira abaixo o momento da crise de riso:





