Mayra Dugaich Saiba o motivo de JAY-Z ter a decisão final sobre show do Super Bowl

Na última segunda-feira (16), o produtor do intervalo do Super Bowl, Jesse Collins , falou com a Variety e explicou que JAY-Z toma a decisão final sobre quem sobe ao palco do grande jogo.

Vale lembrar que Lil Wayne ficou decepcionado por não ter sido escolhido como artista do show do intervalo do Super Bowl do ano que vem em sua cidade natal, Nova Orleans e surgiram dúvidas sobre como essa decisão é tomada.

“É uma decisão que Jay toma ”, disse ele. “ Desde que estamos a bordo daquele show, ele faz isso todos os anos, e tem sido incrível. Ele sempre escolhe certo.”

Vale destacar que JAY-Z e Roc Nation firmaram uma parceria com a NFL em 2019 que o encarregou de ser o “estrategista de entretenimento musical ao vivo” da liga e de auxiliar em iniciativas de reforma de justiça social.

Em 7 de setembro, a NFL, a Apple Music, a Roc Nation e Kendrick Lamar anunciaram que o rapper de Not Like Us se apresentará no show do intervalo do Super Bowl no dia 9 de fevereiro de 2025 no Caesars Superdome em Nova Orleans.

“Nós amamos Wayne “, Collins disse. “ Sempre há chances de Vegas sobre quem vai se apresentar. Mas acho que faremos um show incrível com Kendrick, e acho que todo mundo vai adorar o show do intervalo. Sei que Kendrick vai trabalhar excepcionalmente duro para entregar um show incrível.”

Após o anúncio oficial, o rapper de Empire State of Mind , divulgou uma declaração.

“Kendrick Lamar é realmente um artista e performer único em uma geração. Seu profundo amor pelo hip-hop e pela cultura informa sua visão artística” , disse ele.

“Ele tem uma habilidade incomparável de definir e influenciar a cultura globalmente. O trabalho de Kendrick transcende a música, e seu impacto será sentido nos próximos anos. “, acrescentou.

Segundo a People, Kendrick foi previamente escolhido como artista do intervalo em 2022, juntando-se a Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem e 50 Cent para a apresentação repleta de estrelas de Dr. Dre no Super Bowl LVI.

Wayne expressou decepção com a decisão em um vídeo do Instagram postado dias após o anúncio.

“Primeiramente, quero dizer que me perdoe pelo atraso “, disse o rapper. “ Eu tive que ganhar força o suficiente para fazer isso sem quebrar. Vou agradecer a cada voz, cada opinião, todo o cuidado, todo o amor e apoio lá fora. Suas palavras se transformaram em braços e me seguraram quando tentei recuar.”

“Doeu muito. Eu me culpo por não estar mentalmente preparado para uma decepção e por me colocar mentalmente naquela posição automaticamente, como se alguém tivesse me dito que essa era a minha posição “, acrescentou.

“Mas eu pensei que não havia nada melhor do que aquele lugar, aquele palco e aquela plataforma na minha cidade, então doeu “, ele continuou, depois agradecendo seus “ incríveis fãs ” pelo apoio.

Jay-Z acompanhou Beyoncé durante visita surpresa à Bahia

O rapper Jay-Z esteve no Brasil para acompanhar a esposa durante a passagem relâmpago de Beyoncé pela Bahia .

As Informações foram obtidas pelo colunista Lucas Pasin (Splash UOL) junto a Potyra Lavor, CEO da produtora de Salvador, a IDW Entretenimento.

Em dezembro de 2023, Beyoncé comemorou o lançamento de seu filme Renaissance: A Film By Beyoncé com um evento para fãs chamado Club Renaissance na Bahia.

Embora o rapper não tenha sido fotografado em terras tupiniquins, Jay-Z aparece no click postado por sua esposa dentro do jatinho no Brasil.