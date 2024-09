Mayra Dugaich ‘Taste’ de Sabrina Carpenter continua no topo da parada no Reino Unido

A cantora Sabrina Carpenter pode garantir sua terceira semana consecutiva como número 1 na parada do Reino Unido com seu single Taste .

De acordo com a Billboard, ela segue no topo, mas o Linkin Park entrou na disputa com seu novo single The Emptiness Machine , que atualmente ocupa a segunda posição.

Se continuar assim, The Emptiness Machine marcaria a posição mais alta do Linkin Park nas paradas do Reino Unido, superando o pico anterior de 6º lugar com o single de 2007, What I’ve Done .

Vale destacar que a faixa marca o primeiro lançamento da banda em sete anos e apresenta a nova vocalista Emily Armstrong ao lado dos membros originais Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix e Joe Hahn.

“Há muito nesta banda – esta é uma banda muito, muito importante para este mundo. E a integridade da banda foi realmente útil para me manter com os pés no chão.” , disse Emily em uma entrevista recente à Billboard.

Vale lembrar que além de Taste em primeiro lugar, seus singles Espresso e Please Please Please também se mantêm firmes no Top 5, ocupando o 3º e o 4º lugar, respectivamente.

Sabrina Carpenter é a nova embaixadora global de marca de produtos para cabelo

Nesta segunda-feira (9), a cantora Sabrina Carpenter foi anunciada como a primeira embaixadora global da Redken , uma empresa de produtos para cuidados com os cabelos.

“A beleza e, especialmente, meu cabelo é uma grande parte da minha identidade” , disse ela em comunicado. “Eu sempre sonhei em fazer parceria com uma marca de cabelo e esperei para encontrar o parceiro certo. Tem sido o segredo para manter meu cabelo com a melhor aparência e mal posso esperar para compartilhar o que estamos trabalhando juntos”.

Segundo a Billboard, ela usa os produtos da marca há muito tempo.

“O verão pode estar chegando ao fim, mas as coisas estão apenas esquentando para nós. Estamos entusiasmados para dar as boas vindas ao fenômeno da cultura pop Sabrina Carpenter à nossa família Redken” , acrescentou Severine Breton, presidente da marca Redken.

“ Ela está dominando todas as paradas musicais globais nos últimos meses, e simplesmente não conseguimos parar de cantar junto com seus últimos singles. Claro, não podemos falar sobre Sabrina sem mencionar seus cabelos icônicos. Das mídias sociais às ruas de Nova York e em todos os lugares, todos estão obcecados com a franja, sua loira e sua explosão.”, afirmou.

“Esta é a nossa maior parceria até o momento, e não poderíamos estar mais empolgados “, continuou a declaração. “A atitude sem desculpas de Sabrina, ambição sem fim e energia magnética alinham perfeitamente com os valores principais da marca. Mal podemos esperar para revelar nossa primeira campanha. Esta é uma verdadeira colaboração, destacando a estética única de Sabrina e o legado profissional de Redken. Confie em mim quando eu digo para você cuidar de um Big Bang! ”

Vale destacar que a primeira campanha da cantora será lançada no dia 19 de setembro. Jacob Bixenman foi o diretor e contou com a fotografia de Cass Bird.

Vale lembrar que ela inicia sua turnê Short n’ Sweet Tour no dia 23 de setembro com um show em Ohio e segue para Toronto, Detroit e Nova York nos dias posteriores.