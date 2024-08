Mayra Dugaich Oasis anuncia 3 datas extras para a turnê ‘Oasis Live ’25’

Nesta quinta-feira (29), a banda Oasis revelou a inclusão de três datas extras no Reino Unido à sua recentemente anunciada turnê em 2025, destacando uma “ demanda sem precedentes ” como motivo para as apresentações extras.





A banda, formada pelos irmãos Liam e Noel Gallagher , tocará no Heaton Park em Manchester em 16 de julho, no Wembley Stadium em Londres em 30 de julho e no Scottish Gas Murrayfield em Edimburgo em 12 de agosto, além das 14 datas anunciadas no início desta semana. A turnê marcará as primeiras apresentações dos irmãos juntos em mais de 15 anos.





Segundo a Variety, as datas extras chegam após o Oasis negar os rumores de que eles também seriam a atração principal do Festival de Glastonbury no próximo verão.





“Apesar das especulações da mídia, o Oasis não se apresentará em Glastonbury 2025 ou em qualquer outro festival no próximo ano ”, disse a banda em comunicado postado nas redes sociais. “A única maneira de ver a banda se apresentar será na turnê mundial Oasis Live ’25.”





“Não houve nenhum grande momento revelador que tenha desencadeado a reunião – apenas a percepção gradual de que é o momento certo ”, afirmou um comunicado de imprensa.





“No entanto, o momento deve ser uma influência subconsciente. Esta quinta-feira representa 30 anos desde que seu eletrizante álbum de estreia ‘Definitely Maybe’ foi lançado, enquanto 2025 verá o igualmente essencial segundo álbum ‘(What’s the Story) Morning Glory?’ atingir o mesmo aniversário.”, finalizou.





Oasis virá para o Brasil? O que se sabe sobre turnê mundial



A banda, que marcou época nos anos 90 com hits como Wonderwall e Don’t Look Back in Anger , anunciou sua volta aos palcos após quase 15 anos de hiato, desde sua separação em 2009.





A turnê, Oasis Live 2025 World Tour , está confirmada para acontecer entre julho e agosto de 2025. A banda se apresentará em cidades como Londres, Manchester, Dublin, Cardiff e Edimburgo. Vale lembrar que a banda já deixou claro que não se apresentará em festivais como o Glastonbury no próximo ano. Em um comunicado, a banda reforçou que a única oportunidade de assistir aos seus shows será durante a turnê mundial.





Espera-se que o Oasis adicione o Brasil à sua rota de shows, mas ainda não há confirmação oficial sobre datas ou locais no país. Os fãs brasileiros estão ansiosos e esperam que a banda considere incluir o país em sua agenda, considerando especialmente a popularidade do grupo por aqui.

Confira:

Due to unprecedented demand, three new UK dates will be added to Oasis Live ‘25 🔥

🎸Heaton Park - July 16th

🎸Wembley - July 30th

🎸Edinburgh - August 12th

Tickets on go on sale this Saturday, 31st August at 9am BST: https://t.co/EtNuE2Hx6b pic.twitter.com/nLgnBtkQhL — Oasis (@oasis) August 29, 2024





