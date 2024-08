Mayra Dugaich Victoria Beckham ganhará documentário próprio na Netflix

Victoria Beckham vai ganhar sua própria série de documental na Netflix depois de sua aparição no documentário de seu marido no ano passado.

De acordo com a Variety , o documentário que ainda não tem título seguirá a jornada de Victoria desde o estrelato das Spice Girls nos anos 90 até a carreira como especialista em moda.

“Seus dias de Posh Spice podem ter ficado para trás, mas hoje Beckham está em uma jornada para construir um império da moda – e agora, os fãs poderão ver a história por trás de tudo” , diz a sinopse.

O doc promete aparições de Victoria e sua família, incluindo amigos e colegas. Será produzido pela produtora Studio 99 do marido David Beckham (que também produziu seu documentário Beckham ) em parceria com Dorothy St Pictures.

Um diretor para o projeto ainda não foi confirmado.

Victoria apareceu em Beckham e particularmente chamou a atenção em uma cena em que David a pressiona a admitir que ela não era da classe trabalhadora e que na verdade foi deixada na escola em uma limusine, uma conversa que desde então se tornou um meme.

Vale destacar que no ano passado, o diretor de Beckham , Fisher Stevens, disse à Variety que passou 14 horas entrevistando Victoria para o documentário de seu marido, que acompanhou a ascensão da estrela do futebol de aspirante a atleta a ícone do futebol e da moda.

“Nem tudo foi bom em seu relacionamento com Victoria. Há controvérsia constante ”, disse Stevens, referindo-se indiretamente aos rumores sobre os casos de David, que foram apenas brevemente mencionados em Beckham . “ Francamente, fiquei bastante comovido com o relacionamento deles no final do dia e – depois de tudo o que passaram – com o quanto eles se amam e como são próximos” , acrescentou.

Nicola Howson é a produtora executiva do documentário Victoria Beckham ao lado de Julia Nottingham.

Victoria Beckham celebra 50 anos e reúne Spice Girls em festa

Victoria Beckham comemorou 50 anos com a presença de amigos e da família no último sábado (20). Entre os convidados estavam Melanie C, Melanie Brown , Geri Halliwell e Emma Bunton, que juntas formaram as Spice Girls .

“O melhor presente para se reunir!! Obrigado a todos os amigos e família por comemorar comigo. Beijos!”, escreveu no Instagram.

Na madrugada de domingo (21 de abril), David Beckham publicou um vídeo da festa em que as amigas aparecem juntas dançando e chamou a atenção dos fãs.

Também estavam presentes Tom Cruise, Rosie Huntington-Whiteley, Gordon Ramsay, Salma Hayek-Pinault e Eva Longoria.