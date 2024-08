Mayra Dugaich Bebe Rexha chora após relatar ameaça de segurança em aeroporto de Munique

No último sábado (17) a cantora Bebe Rexha postou uma série de stories no Instagram relatando um incidente num aeroporto alemão.

A estrela pop de 34 anos alegou que foi “ ameaçada ” e tirada de seu voo da Lufthansa no aeroporto de Munique depois de falar albanês com um oficial de segurança.

“Fui ameaçada porque pensei que o agente de segurança era albanês ”, escreveu na legenda de um vídeo dela chorando. “Falei com ele em albanês perguntando onde conseguir minha passagem e agora ele está me proibindo de embarcar.”

Em publicação, ela escreveu: “ Acredito que isto seja um crime de ódio porque sou albanesa. Ele não me deixou anotar o nome dele. Ele continuou a abusar mentalmente de mim para me fazer sentir que ele era mais poderoso [do que] ele era. Nenhuma das mulheres da @Lufthansa interveio ou disse algo. Ele não me deu seu nome. Mas acabei de descobrir que ele trabalha para a ATSG, uma empresa de serviços de controle de documentos contratada pela Lufthansa.”

Bebe também republicou um pedido de outro usuário do Instagram pedindo que a cantora fosse levada para casa em segurança e pediu ao aeroporto de Munique que “ investigasse o policial que ameaçou uma [mulher]” por falar albanês” .

Vale lembrar que ela nasceu em Nova York e é descendente de albaneses e macedônios do norte. O pai dela nasceu na Macedônia do Norte e sua mãe, nascida nos Estados Unidos, também tem raízes albanesas.

De acordo com o TMZ, um representante da Lufthansa disse que a companhia aérea está em contato com a Rexha para saber a história completa. A Lufthansa acrescentou que “ diversidade e igualdade de oportunidades são valores fundamentais para sua empresa”.

No último domingo (18), Bebe agradeceu as mensagens de apoio que recebeu.

“Obrigada a todos que enviaram mensagens e se preocuparam. Cheguei em casa em segurança, graças a Deus. Quero compartilhar algo que colocou um sorriso no meu rosto hoje” , afirmou.

Bebe então publicou um vídeo de uma garotinha dançando sua música após dizer que a amava.

Bebe Rexha afirma que poderia “derrubar” a indústria musical

Em uma série de postagens que a cantora pop Bebe Rexha compartilhou em seu perfil oficial no X nesta terça-feira (2), a artista sugeriu que muitas coisas estão acontecendo nos bastidores da indústria musical que ela poderia expor ao público.

“Eu poderia derrubar uma grande parte desta indústria” , escreveu Rexha . “Estou frustrada. Fui prejudicada. Estou quieta há muito tempo”, disse a cantora.

“Eu não vi os sinais, embora as pessoas os mencionem constantemente e eles tenham sido TÃO ÓBVIOS”, continuou a cantora de 34 anos . “E quando falei, fui silenciado e punido por esta indústria. As coisas devem mudar ou contarei TODAS as minhas verdades (sic). O bom, o mau e o feio.”

Na seção de comentários, um fã apontou que Bebe Rexha não foi originalmente creditada como artista de destaque na faixa Hey Mama de David Guetta , lançada em 2016, apesar de co-escrever a faixa e gravar o refrão e os backing vocals .

“Ninguém deveria ser perdoado por tirar seu nome de Hey Mama”, escreveu um fã da artista, ao que Bebe Rexha respondeu: “Meu amor. Isso? Comparado com todas as outras coisas que você não conhece? Isso é brincadeira de criança”.

A hitmaker de I’m Good foi então apontada por compartilhar a postagem para promover sua nova faixa, intitulada I’m The Drama , lançada nas plataformas digitais no último domingo (30).

“Fazer isso durante a promoção de um novo single, I’m The Drama, é o momento perfeito – marketing ou não!” ao que Bebe respondeu: “Marketing? Não tenho orçamento para isso”.

Bebe Rexha completou suas postagens revelando que sente “tristeza” e “raiva” : “Isso não vem apenas de um sentimento de raiva. É tristeza. Estou sentada no meu quarto de hotel em Londres, chorando muito” , escreveu ela. “Há muito tempo que me sinto desesperado. Tenho andado muito por esta cidade e conhecido fãs e eles realmente acenderam algo dentro de mim”, concluiu.