Mayra Dugaich Show de Karol G estará na 5ª temporada do ‘Fortnite Festival’

Na última quarta-feira (14), Karol G compartilhou nos stories do Instagram que estaria no Fortnite. “ Isso é tão incrível!!! Algo incrível está chegando com o Fortnite Festival ”, escreveu.

Segundo a Billboard, a 5ª temporada do Fortnite Festival acontecerá de 16 de agosto a 2 de novembro.

O concerto jogável único Karol G MSB Fortnite , é uma jornada visual em cinco partes pela vida e carreira musical do artista colombiana, disponível a partir da sexta-feira, 23 de agosto, até meia-noite de 26 de agosto. O setlist disponível para jogar no jogo é Oki Doki, Provenza (Remix), Cairo e QLONA , com Peso Pluma.

“ A faixa de recompensa premium desta temporada (disponível para compra por 1.800 V-Bucks) permite que os fãs desbloqueiem itens com o tema Karol G, incluindo o traje Bichota Season Karol G, o microfone Bichota e a guitarra Bichota de 6 cordas” , afirmou o post oficial do Fortnite. “ Em termos de jogabilidade, os fãs podem coletar EmPower-Ups na experiência musical para dissipar a energia negativa e espalhar vibrações positivas nesta festa encharcada de neon.”

Segundo a Billboard, os interessados ​​em pegar o Karol G MSB Fortnite podem baixar Fortnite gratuitamente no PlayStation, Xbox, Switch, Android e PC.

Vale destacar que Karol G é a segunda artista colombiana a fazer parceria com Fortnite. Em 2020, J Balvin foi a atração principal do evento anual “ Fortnitemares” do Fortnite para todo o jogo no Halloween. O evento incluiu nova jogabilidade, desafios, recompensas no jogo e muito mais, culminando com o set de Balvin durante a “ Afterlife Party ” que aconteceu dentro do Party Royale, o modo sem armas que Fortnite lançou para sediar eventos relacionados ao entretenimento.

Karol G fecha turnê “MAÑANA SERÁ BONITO” com público de 1 milhão

A cantora Karol G encerrou, nesta quarta-feira (23), a última das quatro datas madrilenhas da turnê MAÑANA SERÁ BONITO . Os shows na Espanha foram também os últimos da gira e, agora, ela deve tirar férias antes de se dedicar a um novo trabalho.

Com transmissão ao vivo, o evento contou com um repertório de mais de 30 faixas e a consagração absoluta da artista, que lotou estádios pelos Estados Unidos , América hispânica e, consequentemente, Europa . “ Esta turnê mudou a minha vida ”, disse, no palco.

“ Depois de quase setenta noites, hoje vou dizer que esta noite vai ser a mais fodona da minha carreira ”, disse a popstar, que além de interpretar clássicos, chorou e incluiu no set o merengue “ Si Antes Te Hubiera Conocido ”, lançado já na reta final.

Com mais de 65 mil pessoas presentes , o evento também teve transmissão ao vivo, somando mais de 1 milhão de espectadores .

A turnê MAÑANA SERÁ BONITO não apenas consolidou Karol G como uma das principais artistas do cenário musical atual, mas também demonstrou seu poder de lotar estádios e conectar-se com fãs ao redor do mundo. A combinação de seu talento vocal, presença de palco e letras emotivas criou uma experiência inesquecível para todos os presentes.

Karol G agora se prepara para um merecido descanso antes de se lançar em novos projetos. A expectativa é alta para o que a artista trará a seguir, e os fãs estão ansiosos para ver como ela continuará a evoluir e surpreender.

A jornada de MAÑANA SERÁ BONITO pode ter chegado ao fim, mas o impacto duradouro dessa turnê e álbum certamente permanecerá nos corações de milhões de fãs ao redor do mundo.

