Novo grupo de K-pop 'KJRGL' será lançado pela Sony Music

Nesta terça-feira (13), foi anunciado que a Sony Music Korea e a Sony Music Japan estão se preparando para lançar um novo grupo masculino de K-pop em setembro.

O nome escolhido para o grupo é KJRGL , que significa “ Kind (of) Just Right Good Luck ”, de acordo com a Sony Music Japão.

O KJRGL consiste em três membros coreanos e três membros japoneses que participaram de concursos de K-pop na TV e passaram vários anos como trainees.

Vale destacar que Kouki, um dos três membros japoneses, esteve na segunda temporada do Produce 101 Japan . Akira, outro membro japonês, estava no Tora Project , enquanto Riku, também japonês, estava no Boys Planet do canal Mnet.

Vale lembrar que Dien, da Coreia do Sul, também participou do Boys Planet .

Os outros dois membros coreanos são Saeron, filho do cantor coreano Han Seo-kyeong, e Isaac, que treinou em uma conhecida agência de K-pop.

De acordo com informações do Korea Herald, o grupo deve lançar Prologue-The Deepest Blue , uma das faixas de seu álbum de estreia, no dia 4 de setembro. O álbum de estreia completo, Overture-The Blue Wave , estará disponível no dia 18 de setembro.

Tanto a gravadora coreana quanto a japonesa planejam promover o álbum globalmente.