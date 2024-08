Mayra Dugaich Chappell Roan chega ao topo da parada no Reino Unido com álbum de estreia

Na última sexta-feira (9), álbum de estreia de Chappell Roan chegou ao topo da parada no Reino Unido.

Quase um ano desde seu lançamento, The Rise and Fall of a Midwest Princess subiu da quarta posição, para o topo pela primeira vez.

A ascensão de Roan pode ser notada em paradas de todo o mundo, incluindo os Estados Unidos, Austrália e agora o Reino Unido, onde o álbum completa sua 17ª semana na lista.

Vale lembrar que na semana passada, a artista quebrou o recorde de público diurno para uma apresentação no Lollapalooza Chicago. Além disso, seu single Good Luck, Babe se tornou a música de maior sucesso em sua carreira, entrando no top 10 da Billboard Hot 100 e do Official UK Singles Chart, onde aparece em segundo lugar.

Lançado originalmente em setembro de 2023 e que saiu em disco de vinil posteriormente, Midwest Princess também lidera a lista de vendas de Vinil essa semana.

Chappell Roan e Sabrina Carpenter disputam topo da parada no Reino Unido

Chappell Roan está prestes a alcançar um feito notável, subindo do Missouri para o topo da parada de singles do Reino Unido . No entanto, Sabrina Carpenter está determinada a manter sua posição no número um.

De acordo com a O fficial Charts Company (OCC), o single Good Luck, Babe de Roan, lançado pela Island , continua ganhando força. Com base nas vendas de meio de semana e dados de streaming, a faixa deve subir da terceira para a segunda posição na parada nacional, marcando um novo recorde para a artista.

Entretanto, Please Please Please de Sabrina Carpenter, também pela Island , é a atual líder na atualização oficial das paradas, com uma diferença de menos de 1.300 unidades nas paradas separando as duas músicas.

Se continuar neste ritmo, Please Please Please garantirá sua quinta semana não consecutiva no primeiro lugar, enquanto o antigo hit de Carpenter, Espresso , também está subindo, passando da nona para a sétima posição na parada.

Chappell Roan, uma artista emergente do Missouri, tem atraído a atenção com sua música cativante e presença magnética. Seu single Good Luck, Babe é uma prova de seu talento e potencial para dominar as paradas. A faixa, com seu ritmo envolvente e letras poderosas, conquistou um público fiel e está rapidamente se tornando um hino.

Roan se apresentou no Boston Calling Music Festival de 2024 , onde encantou o público com sua performance enérgica e emocionante. Este evento ajudou a impulsionar sua popularidade, e agora, “Good Luck, Babe” está a apenas um passo de alcançar o primeiro lugar na parada de singles do Reino Unido.