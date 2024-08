Mayra Dugaich Sheila Mello se pronuncia sobre processo por erro médico

Nesta quarta-feira (7), Sheila Mello se pronunciou sobre a matéria divulgada pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia. O jornalista relatou que a loira está enfrentando uma batalha jurídica após realizar um procedimento estético que deu errado.

“Lamentável que informações confidenciais de um processo sob segredo de justiça foram vazadas na imprensa, expondo uma pessoa em uma situação delicada. O conteúdo do processo, que deveria ser estritamente confidencial, envolve questões sensíveis e particulares” , disse Sheila à coluna Fábia Oliveira, através de uma nota assinada por sua assessoria jurídica, representada pelo advogado Nelson Wilians.

“Tomaremos todas as medidas legais cabíveis para mitigar os danos causados por esta grave violação de confidencialidade. Neste momento, não forneceremos mais informações ou comentaremos sobre o assunto”, finalizou.

Segundo o jornalista, em 2014 Sheila procurou o médico para levantar o bumbum e realizou aplicação de hidrogel nas nádegas.

De acordo com a publicação, no ano de 2019, a dançarina começou a sentir dores e febre alta durante um trabalho em Fortaleza. De volta a São Paulo, foi internada no Hospital Albert Einstein com um grave quadro de infecção. Os médicos diagnosticaram celulite na coxa esquerda, causada pelo hidrogel não absorvido corretamente, o que exigiu uma cirurgia de drenagem urgente.

Em 2020, ela passou por duas internações devido a infecções relacionadas ao material do preenchimento. Em 2021, Sheila entrou na Justiça. A dançarina pediu quase R$ 2 milhões por danos morais, custos médicos e a perda temporária de sua capacidade de trabalho.

Vale lembrar que o processo segue em segredo de justiça.

Sheila Mello comenta sobre Scheila Carvalho: “Não sou amiga”

Sheila Mello falou sobre sua relação com Scheila Carvalho e surpreendeu ao revelar que elas não mantêm uma amizade próxima. Durante entrevista ao Programa da Tarde , ela citou a diferença entre sua relação com Scheila e a amizade com Jacaré, outro colega de É o Tchan .

“Não tive esse encontro com a Carvalho, desse lugar: de ter um problema e ligar para ela ”, afirmou.

A ex-dançarina do É o Tchan negou qualquer rivalidade feminina com Scheila Carvalho.

“Há 27 anos tentam alimentar uma rivalidade infundada minha com a Carvalho, com a Carla…”, afirmou.

“É alarmante como ainda vivemos em uma cultura que, para elevar uma mulher, sente a necessidade de diminuir outra, como se houvesse apenas espaço para uma mulher bem-sucedida brilhar”, disse.