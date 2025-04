Reprodução X, antigo Twitter - 15.4.2025 Carol Castro ironiza Dia do Beijo

Carol Castro, de 41 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (14) para fazer uma publicação inusitada aos mais de 3,8 milhões de seguidores que a acompanham no Instagram. A atriz ironizou o Dia do Beijo por meio de uma publicação cômica que divertiu os fãs.



"Ouvi falar que hoje é o Dia do Beijo… Aqui, é o que temos", escreveu ela como legenda de uma foto na qual surge beijando um espelho. "Mas 'bora' se amar, não é mesmo? Beijo para vocês, meus amores", completou ela, dessa vez no X, antigo Twitter, plataforma de Elon Musk.





Nos comentários, os internautas repercutiram o momento. "Por aqui acho que nem o espelho ia querer", brincou um. "Ai, Carol, não está fácil para ninguém, viu? Estamos no mesmo barco", prosseguiu uma segunda. "Se não está bom para você, imagina para nós?", questionou ainda um terceiro.





Retorno às telenovelas

Após vivenciar Darlene Nogueira em "Amor Perfeito", Carol Castro retornou ao horário das seis em "Garota do Momento". Cabe a atriz defender Clarice Dourado, vítima de um golpe arquitetado por Maristela (Lilia Cabral) e Juliano (Fabio Assunção). Ela recuperou a memória recentemente e agora luta para desmascarar os vilões da narrativa.