Mayra Dugaich Chrissie Hynde revela motivo do The Pretenders não tocar em arenas

Na última terça-feira (30), a cantora Chrissie Hynde explicou as razões pelas quais ela e o The Pretenders não tocam em arenas, mesmo que pudessem, e prefere se limitar a shows em clubes e teatros.

Depois de fazer um show em Milwaukee, ela revelou em um post no Instagram que a banda é frequentemente questionada por que eles não tocam em locais maiores e detalhou o porquê.

“Nos últimos anos, as pessoas muitas vezes perguntam por que não tocamos em locais maiores, ou seja. areias? A resposta simples é: clubes e teatros são melhores locais para o público e para a banda” , escreveu ela.

“Pessoalmente, nunca fiquei para um show de três horas e gosto de ver a banda no palco, e não nas telas, se estou na plateia. E se estou no palco, gosto de ver todos os membros da plateia no fundo “, afirmou.

“Então, sim, poderíamos estar tocando em lugares maiores, ganhando mais dinheiro e, aos olhos de algumas pessoas, conquistando mais prestígio… mas nós realmente não damos a mínima para essas coisas.”, disse.

“Adoramos apoiar Stevie Nicks, Phil Collins, Guns N’ Roses e agora o Foo Fighters em grandes locais, mas em nossos próprios shows gostamos de mantê-los controlados.”, finalizou.

Vale lembrar que na semana passada, The Pretenders adicionou algumas novas datas à sua turnê de 2024 no Reino Unido, que está marcada para começar em breve.

The Pretenders anuncia mais datas de turnê no Reino Unido

Na segunda-feira (22 de julho), a banda de rock anglo-americana The Pretenders anunciou novas datas de sua turnê pelo Reino Unido ainda em 2024.

Vale lembrar que esses shows adicionais fazem parte da série de datas anunciadas anteriormente que deveriam ocorrer em fevereiro e março, mas foram transferidas para o final do ano, após Chrissie Hynde sofrer uma lesão no joelho.

Eles agora acontecerão ao longo de outubro, com os ingressos existentes permanecendo válidos para os shows remarcados.

Segundo o site NME, a banda segue com a agenda cheia. Eles estão abrindo o show do Foo Fighters em algumas datas de sua turnê americana ‘ Everything Or Nothing ‘ e estão programados para se apresentar no Isle Of Wight Festival 2024.

A vocalista, Hynde elogiou recentemente Taylor Swift depois de assistir um de seus shows da ‘Eras Tour’.

“Eu vi Taylor Swift (você deve ter ouvido falar dela) em um show outro dia. Apenas mostra o que uma garota com um violão pode fazer. A última vez que amei tanto um show foi Aldous Harding. Você se lembra de mim delirando sobre isso.” , afirmou.

“Então, se você ainda não o fez, vá lá e compre um violão. Você nunca mais estará sozinho enquanto tiver ele ao seu lado. Vejo vocês em breve!” , finalizou.

Vale lembrar que as apresentações acontecem em outubro e novembro A maioria das apresentações já estão com ingressos esgotados.

Confira: