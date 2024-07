The Music Journal Brazil Barões da Pisadinha lançam na íntegra o DVD ‘O Maior Piseiro do Mundo’

Os Barões da Pisadinha lançam nesta sexta-feira (26) o novo DVD O Maior Piseiro do Mundo , gravado em Manaus (AM), para uma plateia de mais de 20 mil pessoas . Este trabalho, já disponível nas plataformas digitais pela Sony Music , já acumula mais de 60 milhões de streams de áudio e vídeo .

O Maior Piseiro do Mundo conta com sucessos como Ainda Tem Amor , com Manu , e Colinho do Vaqueiro com Pedro Paulo & Alex .

Agora, a produção audiovisual destaca a faixa Já Fui Não Sou Mais , uma parceria dos Barões da Pisadinha com a dupla Guilherme & Benuto .

Há dois anos, Barões da Pisadinha lançam ‘Resenha Preferida’

Os Barões da Pisadinha , maior nome do forró da atualidade, lançaram em 2022 o terceiro volume do projeto Resenha Preferida , que já está disponível em todas as plataformas digitais pela Sony Music . Composto por três canções inéditas, o Volume 3 tem como destaque a divertida Se Não For Tua Boquinha , nova música de trabalho dos artistas.

A canção traz a assinatura do grupo, unindo a pisadinha a uma letra fácil e contagiante – o detalhe fica por conta da sonoridade da guitarra na levada do forró.

“Estamos muito animados pra lançar o terceiro EP do nosso projeto “Resenha Preferida”. A música “Se Não For Tua Boquinha” é bem animada e tem o refrão que gruda na cabeça! Esperamos que os nossos fãs gostem desse pipoco” , antecipam Rodrigo e Felipe Barão .

Dançante, a nova faixa de trabalho do grupo aposta na relação entre duas pessoas que não querem se envolver, mas não conseguem superar a boca um do outro. A canção destaca os toques da guitarra, desenhando uma sonoridade envolvente, experimentada pelo grupo no novo projeto.

“Se não é você, não vai ser ninguém, se não for tua boquinha, eu prefiro ficar sem, neném” , diz o refrão chiclete. A composição é de R omim Mata, Walber Cassio, Thallyson Lima e Tinho WT . As inéditas Tik Tok e Coração Vagabundo completam o EP.

Confira: