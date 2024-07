Laís Seguin Mick Jagger encontra atletas e fãs brincam sobre fama de ‘pé-frio’

Mick Jagger encontrou parte da delegação de atletas que representará o Reino Unido nas Olimpíadas de Paris. O lendário vocalista dos Rolling Stones compartilhou momentos do encontro nas redes sociais, expressando seu apoio aos atletas britânicos. “Foi maravilhoso encontrar e apoiar o time do Reino Unido”, escreveu Jagger na legenda das fotos publicadas no Instagram.

Os seguidores de Jagger aproveitaram para elogiar o ídolo nos comentários. “Você provavelmente está em melhor forma do que muitos atletas, Mick”, comentou um fã. Outro acrescentou: “80 anos e afiado como uma lâmina de barbear. Estou com inveja de Jagger”. Entretanto, os fãs brasileiros roubaram a cena nos comentários, brincando com a fama de pé-frio do cantor.

“Os caras não sabem que ele é o maior pé frio do planeta?”, ironizou um seguidor. “Zicou os caras”, debochou outro. O legado de Mick Jagger, vai além do seu sucesso com os Rolling Stones, sendo também conhecido por sua “má sorte” nas Copas do Mundo desde 2010.

Fama de ‘pé-frio’ de Mick Jagger

A fama de “pé-frio” de Jagger ganhou destaque quando a seleção britânica observou a ausência do cantor no Mundial do Qatar, associando-a à vitória da Inglaterra sobre o Irã, por 6 a 2.

A relação entre Jagger e os resultados negativos em torneios internacionais é um tópico recorrente, especialmente após uma sequência de eventos desfavoráveis para os times que ele apoiou. Em 2010, na Copa do Mundo da África do Sul, Jagger foi visto apoiando os EUA em uma partida das oitavas de final, que resultou na eliminação da equipe diante de Gana por 2 a 1.

Na mesma fase, ele também assistiu à derrota da Inglaterra para a Alemanha, por 4 a 1, e, posteriormente, à eliminação do Brasil nas quartas de final, ao perder para a Holanda por 2 a 1. Na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, Jagger fez declarações sobre a seleção portuguesa liderada por Cristiano Ronaldo, prevendo uma vitória que não se concretizou, pois Portugal foi eliminado na fase de grupos.

O cantor também apoiou a Inglaterra, que foi derrotada pela Itália e pelo Uruguai, resultando na eliminação precoce da equipe. Sua presença em 2014 também incluiu o acompanhamento da histórica derrota do Brasil para a Alemanha, por 7 a 1, na semifinal. Jagger, acompanhando seu filho Lucas, brincou sobre sua possível influência no primeiro gol alemão, mas não nos outros seis.

Em 2018, na Copa do Mundo da Rússia, Jagger viu a Inglaterra ser derrotada pela Croácia nas semifinais. A “mala sorte” de Jagger continuou a gerar discussões e piadas nas redes sociais, onde fãs frequentemente associam suas aparições e declarações a resultados negativos em torneios.