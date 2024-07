Mayra Dugaich Selena Gomez celebra aniversário de 32 anos

Na última segunda-feira (22), Selena Gomez comemorou o aniversário de 32 anos e exibiu o presente que recebeu do namorado, Benny Blanco .

“Muito obrigado pelos seus parabéns!! Sou muito grata e sempre grata, 32”, escreveu no Instagram.

“Eu tenho a garota mais gostosa do jogo usando minha corrente”, comentou Benny, fazendo referência ao colar com a letra B que Selena está usando.

No mesmo dia de seu aniversário, ela também celebrou os resultados de sua faceta como empresária.

“Não acredito que já passaram quatro anos desde que lançamos o Rare Impact Fund. Até à data, o Rare Impact Fund angariou mais de $15 milhões para a saúde mental dos jovens, apoiando 26 organizações em 5 continentes. Tudo isso não seria possível sem você!”, afirmou.

“Construir o Rare Impact Fund foi o meu maior desejo. Como sempre, no meu aniversário este ano ficaria muito grata se pudessem doar para o Rare Impact Fund. Visite RareImpactFund.org para saber mais e doar. Nenhuma quantidade é muito pequena, e este é o maior presente que alguma vez me poderia dar. Amo todos vocês!”, finalizou.

Vale lembrar que a atriz com suas colegas de elenco de Emilia Pérez – Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón e Adriana Paz – ganharam o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema de Cannes.

Na semana passada, ela comemorou a indicação ao Emmy pela atuação na série Only Murders in the Building.

Selena Gomez comemora indicação ao Emmy: “Extremamente grata”

Na última quarta-feira (17), Selena Gomez foi indicada ao Emmy Awards na categoria de atuação e comemorou escrevendo no Instagram stories que não poderia estar mais grata pelo reconhecimento.

Segundo a Billboard, a atriz compartilhou uma foto exibindo um grande sorriso com um bolo que dizia: “Parabéns, indicado ao Emmy!”

“Estou honrada e extremamente grata por isso” , escreveu. “ Obrigado @onlymurdershulu por me dar Mabel.”, disse sobre a personagem Mabel Mora na série Only Murders in the Building.

A fundadora da Rare Beauty também compartilhou uma postagem conjunta em seu feed com o Steve Martin, que também recebeu uma indicação, assim como o colega de elenco Martin Short. “ Uma repostagem de uma forma mais profissional… Estamos entusiasmados com nossas indicações” , afirmou a legenda.

A indicação de Selena ocorre depois de três anos estrelando a série de mistério e assassinato da Hulu e dois anos sendo deixada de lado nas categorias de atuação do Emmy.

Vale lembrar que a produção também foi indicada para série de comédia por três anos consecutivos. Vale destacar que o namorado da cantora de Lose You to Love Me , o produtor Benny Blanco, a acompanhou na cerimônia de 2024.

A indicação de Selena ocorre logo depois que ela e suas colegas de elenco de Emilia Pérez – Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón e Adriana Paz – ganharam o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema de Cannes.

