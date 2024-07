Mayra Dugaich [object Object]

Na última segunda-feira (22), a apresentadora Mara Maravilha conversou com a coluna Gente da revista Veja sobre sua carreira.

Ela também comentou sobre a contratação de Eliana pela Globo e fez críticas a Xuxa .

“Eliana é maravilhosa. Está nos ensinando muito, é uma colega que sempre teve ética no relacionamento comigo. Foi muito bom pra ela, inclusive também para a própria Globo. Ela, sim, é uma maravilha. Ela jamais seria infantil de falar como a Xuxa: ‘Ah Maravilha não, Xuxavilha’. Patético isso, né?! Antes do grande profissional tem que existir um grande ser humano”, afirmou.

Vale lembrar que Xuxa fez uma piada na entrega do Prêmio Igualdade Racial, no Rio de Janeiro, em maio.

A apresentadora disse para Xuxa: “ Maravilha, então! “. A rainha dos baixinhos logo respondeu “ Xuxavilha, Maravilha, não”.

“Fico muito triste quando uma pessoa que é influenciadora do grande público, que tem uma referência com público infantil, escolhe condutas que não são plausíveis para a família. A Xuxa… Hoje escolhas que ela faz influenciam o grande público. Essa influência não é positiva, e eu me preocupo com isso. Tem que ter todo um cuidado, ainda mais se a parcela foi o público infantil”, concluiu.

Além de apresentar o Programa da Maravilha na Rede Gospel, Mara também atua como corretora de imóveis e revelou um futuro projeto para a televisão.

“Já registrei o meu novo projeto, é um reality chamado Batalha dos Corretores. Os protagonistas são corretores de imóveis. Estamos conversando com TVs interessadas, tem gente já acreditando no projeto. Se ofereçam para comprar, mas quero ser a majoritária. Também sou corretora, tirei meu creci (registro de trabalho). Fiz vendas e negociações, compras… Pensei: ‘como vou unir o lado artístico com o empresarial neste mercado?’. Aí veio a ideia do reality”, finalizou.

Mara Maravilha comenta piada de Xuxa em premiação

Mara Maravilha comentou em suas redes sociais sobre a piada feita por Xuxa na entrega do Prêmio Igualdade Racial, no Rio de Janeiro.

A apresentadora disse para Xuxa: “ Maravilha, então! “. A rainha dos baixinhos logo respondeu “ Xuxavilha, Maravilha, não”.

“Xuxa, procure de fato evoluir e rever atitudes como você afirma em seu discurso (mas logo em seguida continua a desdenhar do ‘maravilha’), pois a sua lista de infortúnios é extensa”, disse Mara.

“Filmes controversos, tentar divergir a palavra da Bíblia, justo você que no seu passado teve um envolvimento com o maior charlatão espiritual, João de Deus” , afirmou.

“Gostava tanto de você… Baixaria combina com “baixinho”? Creio que não! Vamos nos respeitar porque ninguém merece essa baixaria. Em respeito ao nosso público, ao sofrimento do povo do Rio Grande do Sul, te proponho: vamos tentar ser MARAVILHA”, finalizou.

